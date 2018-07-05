Парламент принял закон о независимых набсоветах в госбанках

Ранее, 21 июня, Рада вернула этот законопроект на доработку в профильный комитет.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий совершенствование корпоративного управления в государственных банках.

Читайте такжеРада ввела «единое окно» на таможне

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение в отношении законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине (№8331) проголосовали 263 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, докладывая по законопроекту, сообщил, что документ был серьезно доработан профильным комитетом и поэтому призвал парламентариев принять его за основу и в целом.

«Комитетом был доработан законопроект. Прежде всего в части сбалансировании частей парламента и президента – установлено равное количество и в конкурсной комиссии и в наблюдательном совете. И, поскольку мы серьезно доработали технические детали - просим поддержать в целом», - сказал Довбенко.

Он сообщил, что закон будет способствовать улучшению деятельности финансового сектора в Украине.

«Мы должны навести порядок в государственном секторе банковской системы, который составляет угрожающе монопольные 56% и является хронически убыточным и неэффективным. Второе, мы имеем сегодня неэффективный контроль за сотнями миллиардов гривен из госбюджета, которые мы направляем на поддержку госбанков, и этот законопроект нам позволяет навести и здесь порядок», - сообщил депутат.

Также он отметил, что закон позволит усовершенствовать корпоративное управление госбанками и создать независимые наблюдательные советы.

«Мы сегодня не имеем сформированных наблюдательных советов в государственных банках, и этот законопроект дает возможность запустить новый механизм и наконец-то иметь порядок. Также мы должны навести порядок и в наших обязательствах, которые мы имеем перед нашими партнерами, а там мы должны получить финпомощь на сумму 800 млн долл. и это поможет нашей экономике эффективней работать», - сообщил Довбенко.

Согласно тексту закона, в частности, предлагается формировать наблюдательный совет государственного банка из девяти членов, из которых шесть членов должны быть независимыми, а три члена - представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной Рады.

Для определения претендентов на должности независимых членов набсовета государственного банка Кабмин создает конкурсную комиссию, в состав которой входят один представитель от президента, три представителя от правительства и один представитель от профильного комитета Верховной Рады.

Справка УНИАН. Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Кабинет министров в октябре 2017 года подал в Верховную Раду законопроект о корпоративном управлении в государственных банках, на принятии которого настаивают международные партнеры Украины, однако парламент 20 марта 2018 года отклонил проект.

21 июня текущего года Рада вернула этот законопроект на доработку в профильный комитет.