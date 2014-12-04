Нацбанк понизил официальный курс гривни еще на 11 копеек

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 4 декабря с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1529.6657 (с 14.00 3 декабря – 1518.5623);

100 евро – 1886.2308 (с 14.00 3 декабря – 1886.6618);

10 российских рублей – 2.8128 (с 14.00 3 декабря – 2.9912).

Читайте такжеНБУ вчера предоставил банкам рефинансирование на более 2 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, сегодня с утра украинская валюта подешевела уже на 10 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к 12:30 снизились до 15,35/15,70 по сравнению с 15,25/15,60 на закрытии в среду.

Котировки гривни по отношению к евро установились на уровне 18,90/19,33.

Котировки гривни по отношению к российскому рублю установились на уровне 0,28/0,29.