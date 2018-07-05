Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект о введении налога на выведенный капитал

Налог заменит действующий в настоящее время налог на прибыль предприятий.

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о введении налога на выведенный капитал вместо действующего в настоящее время налога на прибыль предприятий.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о валюте: что изменится

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал зарегистрирован в парламенте сегодня, 5 июля, под номером 8557, однако текст документа пока не обнародован.

Петр Порошенко заявил о намерениях направить законопроект в парламент в ходе встречи с бизнесом в Киеве вчера, 4 июля, подписав соответствующее представление. По его словам, законопроект не создает противоречия требованиям международных партнеров, так как содержит норму о вступлении в силу только после определения компенсаторов потерь государственного бюджета.

Большая часть присутствовавших представителей бизнеса однозначно поддержала решение президента, в то время как исполнительный директор Европейский Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко не выразила однозначной поддержки, поскольку не все предложения ЕБА к законопроекту были учтены.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который предполагает налогообложение не прибыли, а дивидендов и приравненных к ним доходов, по ставкам 15% и 20% соответственно.

Порошенко надеется на введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль с 1 января 2019 года, считая его нетривиальным решением для ускорения экономического роста нашей страны.

В то же время ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд выступил против введения этого налога без компенсации потерь госбюджета.

По оценкам экспертов, введение налога на выведенный капитал вместо существующего в Украине налога на прибыль в первый год приведет к потерям бюджетных доходов в размере от 1,2% до 1,5% ВВП, что составляет от 37 до 47 млрд грн.

В конце июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что непродуманное введение налога на выведенный капитал может привести к финансовому кризису.