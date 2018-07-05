Принятый Радой закон вводит уголовную ответственность за вмешательство в работу госбанка - НБУ

Также новый закон обеспечит соответствие корпоративного управления в госбанках международным стандартам.

Принятый Верховной Радой Закон «О совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине» предусматривает уголовную ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, также новый закон будет гарантировать реализацию стратегии развития государственных банков и одновременно обеспечит соответствие корпоративного управления в государственных банках международным стандартам.

Теперь в каждом госбанке будет наблюдательный совет, состоящий из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.

Кроме того, закон определяет перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены набсовета и представители государства.

Претенденты в набсовет будут определяться на конкурсной основе сроком на три года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 5 июля, приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий совершенствование корпоративного управления в государственных банках.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Кабинет министров в октябре 2017 года подал в Верховную Раду законопроект о корпоративном управлении в государственных банках, на принятии которого настаивают международные партнеры Украины, однако парламент 20 марта 2018 года отклонил его.

21 июня текущего года Рада вернула этот законопроект на доработку в профильный комитет.