Принятый Радой закон вводит уголовную ответственность за вмешательство в работу госбанка - НБУ
Принятый Верховной Радой Закон «О совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине» предусматривает уголовную ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, также новый закон будет гарантировать реализацию стратегии развития государственных банков и одновременно обеспечит соответствие корпоративного управления в государственных банках международным стандартам.
Теперь в каждом госбанке будет наблюдательный совет, состоящий из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.
Кроме того, закон определяет перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены набсовета и представители государства.
Претенденты в набсовет будут определяться на конкурсной основе сроком на три года.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 5 июля, приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий совершенствование корпоративного управления в государственных банках.
Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».
Кабинет министров в октябре 2017 года подал в Верховную Раду законопроект о корпоративном управлении в государственных банках, на принятии которого настаивают международные партнеры Украины, однако парламент 20 марта 2018 года отклонил его.
21 июня текущего года Рада вернула этот законопроект на доработку в профильный комитет.