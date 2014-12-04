Украина может получить 105 млн евро бюджетной поддержки ЕС в середине 2015 года

Об этом говорится в опубликованной на сайте Министерства финансов Украины брошюре «Бюджетная поддержка ЕС в Украине», целью которой является привлечение общественности к процессу формирования госбюджета.

Автор брошюры напоминает, что ЕС выплатил Украине первый транш размером 250 млн евро на условиях выполнения четырех критериев приемлемости, включая государственную политику, макроэкономическую стабильность, управление госфинансами и прозрачность бюджета.

«Второй транш, максимальный размер которого 105 млн евро, можно ожидать в середине 2015 года, что будет зависеть от конкретных результатов в сфере борьбы с коррупцией, государственных закупок, доступа к информации, управления государственными финансами, реформы государственной службы, конституционной реформы и законодательства о выборах", - отмечается в брошюре.

Также сообщается, что ЕС будет осуществлять мониторинг выполнения условий выплаты второго транша и сотрудничать в этом направлении с правительством Украины, гражданским обществом и ведущими украинскими и международными экспертами.

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Справка УНИАН. Контракт для Украины по развитию государства и поддержке реформ является частью пакета общей финансовой помощи Европейского Союза Украине объемом 11 млрд евро, согласованного и принятого Европейской комиссией в марте текущего года. Соглашение о финансировании контракта было подписано президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и премьер-министром Украины Арсением Яценюком 13 мая 2014 года.