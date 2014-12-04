НБУ сегодня продавал банкам доллары уже по 15,30 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 4 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,2951 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона – 3 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 15,2951 грн за 1 доллар», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 13,5 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,2875 грн/долл.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе 3 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,1855 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов для поиска равновесного курса.

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С 28 ноября НБУ принял решение сократить объем продаваемой валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл., поскольку некоторые банки рассматривают эти аукционы регулятора как источник удовлетворения спроса на иностранную валюту.