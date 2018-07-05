Валютные качели продолжаются: гривня торгуется по 26,48 за доллар

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась на 13 копеек.

В четверг, 5 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,42/26,48 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 13 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,89/30,96 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4175/0,4189 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,4715 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 264 сделки на сумму 159,14 млн долл.