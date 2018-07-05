Фонд гарантирования продлил ликвидацию еще одного банка

Фонд проводит ликвидацию «Фидобанка» с июня 2016 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить процедуру ликвидации «Фидобанка» на два года - до 19 июля 2020 года включительно.

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Как сообщается на сайте Фонда, на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Александра Коваленко.

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работал на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежали Александру Адаричу.

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Фидобанк» в мае 2016 года, а в июле начал процедуру ликвидации финучреждения.