Путин решил, что рубль обвалили валютные спекулянты

Российские власти собираются скоординироваться и остановить спекулятивное давление на курс рубля, применяя жесткие меры против игроков валютного рынка, сообщает Reuters.

Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин сказал, что спекулировать на курсе рубля нельзя:

"Банк России перешел к плавающему курсу, но это не значит, что Банк России самоустранился от влияния на рынок рубля, что курс рубля может безнаказанно становиться объектом финансовых спекуляций".

"Я прошу Банк России и правительство провести жесткие скоординированные действия, чтобы отбить охоту у так называемых спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты".

"Власти знают, кто эти спекулянты, и инструменты влияния на них есть, пришло время воспользоваться этими инструментами", - сказал Путин.

Рубль достиг локального пика после прямых угроз Путина в адрес валютных спекулянтов, но к концу выступления президента вновь ушел в минус.

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Банкиры говорили, что основные покупатели валюты на бирже в последнее время - это не банки-спекулянты, ограниченные допустимым размером открытой валютной позиции, а корпорации, нарастившие "валютные подушки" перед крупными погашениями внешнего долга и на фоне общей нервозности, пессимистичных экономических ожиданий и прогнозов.