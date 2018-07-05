Доходы местных бюджетов выросли на четверть

За этот период местные бюджеты получили 170 млрд грн межбюджетных трансфертов.

Доходы общего фонда местных бюджетов Украины в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,8%, или на 20,741 млрд грн, - до 107,704 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, за этот период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 169,808 млрд грн, что составляет 95,3% от предусмотренных росписью ассигнований.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, на 31%, до 192 млрд грн, а в 2016 году - на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 млрд грн.