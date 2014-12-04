Украина из-за войны на востоке потеряла 3 млрд гривень таможенных платежей

Потери государственного бюджета по таможенным платежам из-за войны на востоке превысили 3 млрд грн, при этом в долларовом эквиваленте только в ноябре таможня недополучила 93 млн долл. платежей, сообщил в ходе брифинга в Киеве первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко.

«В январе - ноябре таможня перечислила в бюджет 107 млрд грн. Мы с начала года – в первом квартале - имели отставание в «минус» 4 млрд. Ситуация не улучшилась и это отставание мы не покрыли, – сказал Макаренко. – Только вследствие войны на востоке мы потеряли 3,193 млрд грн. А чтобы быть объективными, то только в ноябре мы потеряли по востоку в зоне проведения антитеррористической операции 93 млн долл. таможенных платежей. Это если сравнивать такой же период прошлого года».

В то же время, Макаренко подчеркнул, что в результате проведенных антикоррупционных мер поступления в бюджет полностью отражают картину импортных товарных поступлений в страну.

«Если сравнивать показатели и «отминусовать» объективные потери – и по Крыму, и по востоку, который перечислял значительную часть таможенных платежей, фактически налогообложение в долларовом эквиваленте отвечает тем объемам импорта, которые приходят в страну», - подчеркнул Макаренко.

Ранее в ГФС отмечали, что госбюджет ежемесячно недополучает 250 млн грн таможенных платежей и сборов в связи с военными действиями на востоке страны.

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Украина ведет с апреля текущего года антитеррористическую операцию в ряде районов Донецкой и Луганской областей. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов, однако ряд населенных пунктов остаются неподконтрольными украинским властям.

Объем восстановительных работ, которые необходимы уже освобожденным районам региона составляет не менее 12 млрд грн. При этом каждый день ведения активных боевых действий требует бюджетных ассигнований в объеме не менее 80 млн грн.