В ЕБРР заявили, что принятый закон о госбанках ускорит его сотрудничество с «Ощадбанком»

В мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал «Ощадбанка» до конца года.

Принятый Верховной Радой Закон о совершенствовании корпоративного управления в государственных банках ускорит сотрудничество Европейского банка реконструкции и развития с «Ощадбанком».

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Об этом написал управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в соцсети Facebook, комментируя принятие парламентом закона «О совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине».

Малиж отметил, что впечатлен этим долгожданным событием. «Теперь ЕБРР может ускорить сотрудничество с «Ощадбанком», - написал он.

Представитель ЕБРР поблагодарил за участие в процессе нынешнее и прежнее руководство Министерства финансов, государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», а также представителей ЕБРР, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о совершенствовании корпоративного управления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

В ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке «Ощадбанка», а в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года.