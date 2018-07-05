В ЕБРР заявили, что принятый закон о госбанках ускорит его сотрудничество с «Ощадбанком»
Принятый Верховной Радой Закон о совершенствовании корпоративного управления в государственных банках ускорит сотрудничество Европейского банка реконструкции и развития с «Ощадбанком».
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Об этом написал управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж в соцсети Facebook, комментируя принятие парламентом закона «О совершенствовании функционирования финансового сектора в Украине».
Малиж отметил, что впечатлен этим долгожданным событием. «Теперь ЕБРР может ускорить сотрудничество с «Ощадбанком», - написал он.
Представитель ЕБРР поблагодарил за участие в процессе нынешнее и прежнее руководство Министерства финансов, государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», а также представителей ЕБРР, Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о совершенствовании корпоративного управления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.
Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».
В ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке «Ощадбанка», а в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года.