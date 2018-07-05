Эксперт Игорь Плохой: Защита инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала увеличит инвестиции в Украину

В частности, на его взгляд, более высокий уровень независимости необходимо предоставить Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Защита инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала увеличит инвестиции в Украину.

Об этом заявил эксперт в области финансов и инвестиций Игорь Плохой.

«Увеличить инвестиции в Украину возможно лишь в том случае, если инвесторы будут защищены от злоупотреблений с ценными бумагами на рынках капитала, – говорит эксперт. – Обеспечить же защиту инвесторов возможно путем оказания максимального противодействия этим злоупотреблениям, улучшения дисциплинированности участников фондового рынка и повышения доверия к регулированию фондового рынка на уровне государства».

В частности, на его взгляд, более высокий уровень независимости необходимо предоставить Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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«Если мы хотим видеть рост инвестиций, однозначно нужно понимать, что для достижения этой цели НКЦБФР нужно предоставить более высокий уровень независимости, в том числе финансовой, а также обеспечить все необходимые правовые условия осуществления международного сотрудничества», – уверен Игорь Плохой.

По его словам, финансовая независимость НКЦБФР подразумевает то, что Нацкомиссия сможет получать плату за предоставление административных услуг и внешнюю помощь как от микрофинансовых организаций (МФО), так и от других государств.

«Важно, чтобы за предоставление админуслуг НКЦБФР получала плату, а также помощь извне от МФО и других государств», – подчеркнул Игорь Плохой.