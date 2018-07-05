Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода

Санкции касаются финансового, энергетического и безопасности секторов РФ.

Совет Европейского Союза еще на полгода продлил действие санкций против России, направленных на конкретные секторы ее экономики.

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Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, до 31 января 2019 года... Совет принял это решение путем письменной процедуры и единогласно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 июня лидеры 28 стран-членов ЕС согласились продлить экономические санкции против России за аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины еще на полгода - до 31 января 2019 года.

"Лидеры ЕС на Европейском Совете согласились продлить экономические санкции против России на шесть месяцев", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Справка. В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия действующих ограничительных мер истекает 31 июля 2018 года.