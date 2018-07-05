Международные резервы Украины продолжают сокращаться - уже меньше $18 миллиардов

С начала года резервы сократились на 4,4%.

Международные резервы Украины за июнь сократились на 1,1% - до 17,978 млрд долл. по состоянию на 1 июля 2018 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, сокращение резервов обусловлено проведением платежей по государственному долгу в иностранной валюте.

Согласно приведенным данными, с начала года резервы сократились на 4,4%.

Отмечается, что основным источником пополнения резервов в июне стали поступления в пользу правительства от размещения валютных облигаций, в то время как покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке перестала быть главным источником пополнения резервов, учитывая некоторое ухудшение внешней ценовой конъюнктуры для товаров украинского экспорта и спад интересов международных инвесторов к развивающимся рынкам.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 38,2 млн долл.

Также сообщается, что по состоянию на 1 июля объем резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 июня 2018 года составили 18,170 млрд долл., что на 3,4% ниже показателя на начало года.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 млрд долл.

Национальный банк улучшил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2018 года до 21,6 млрд долл. с 20,5 млрд долл., прогнозируемых ранее, ожидая в текущем году поступления 2 млрд долл. от Международного валютного фонда, а также другие поступления, включая кредиты от Евросоюза и Всемирного банка.