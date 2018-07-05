Гривня снова вернулась к укреплению

По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 31 копейку.

В четверг, 5 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,35/26,37 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 31 копейку.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,84/30,86 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4175/0,4181 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4298 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 684 сделки на сумму 442,36 млн долл.