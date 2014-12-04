Европейский центробанк сохранил учетную ставку на рекордно низком уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг, 4 декабря, сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.

Читайте такжеЕвропейский центробанк заявил о готовности "к закачиванию денег в финансовую систему"Ставка по депозитам сохранена на уровне "минус" 0,2%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,3%.

Банк Англии также сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. На прежнем уровне также сохранен лимит средств, которые Банк Англии может потратить на выкуп активов. Он составит £375 млрд.