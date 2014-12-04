Глава Сбербанка России предупредил, что Москва не дождется и "восточных денег"

Россия столкнулась с проблемой привлечения средств не только с западных финансовых рынков, но и с восточных, заявил глава Сбербанка России Герман Греф, пишет Прайм.

"Тезис о том, что мы не дождались западных денег - он очень плох. Коллеги, вы не дождетесь и восточных денег. Не надо ждать. За деньгами сегодня колоссальная конкуренция", - сказал он.

По его словам, он вместе с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым проехал по ряду восточных стран.

"Я хочу сказать, что нет желающих встать в очередь и проинвестировать к нам в страну. Это мы стоим в очереди за деньгами, в первую очередь, суверенных фондов", - заявил Греф, отметив необходимость выстроить эффективную систему проектного менеджмента.

"Пока мы не научимся структурировать проекты, никто никакие деньги не принесет", - считает он.

По мнению Грефа, сегодня волатильность на финансовом рынке создает определенные сложности для того, чтобы российские банки финансировали инфраструктурные проекты. "Только за последний год у нас ставка Центрального банка изменилась на 4 процентных пункта. Для инфраструктурных проектов это вообще грандиозная проблема", - заявил он.

Читайте такжеРоссия не получит от Китая аванс на строительство газопровода"Если говорить в целом, то сейчас крайне неблагоприятный момент для частно-государственного партнерства и для финансирования "длинных" проектов. Но такой же неблагоприятный момент и для бюджетного финансирования этих проектов. Очевидно, что в этих условиях у нас нет другого пути, кроме как искать механизмы привлечения частных денег", - сказал глава Сбербанка.

Компаниям необходима помощь, считает Греф. Он напомнил, что по итогам реализации проектов в рамки подготовки Олимпиады в Сочи обанкротилось немало строительных компаний.

По его словам, сейчас необходимо выстроить стратегию привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты. "Нужна стратегия развития инфраструктуры, в том числе инфраструктуры крупных городов, и заканчивая структурой межрегионального сообщения и международного сообщения", - полагает он. Кроме того, по словам главы Сбербанка, необходима внятная политика по хеджированию рисков частных организаций.

"И третье, на мой взгляд, одно из самых важных - нужна радикальная смена парадигмы, связанная с отношением к защите прав частных инвесторов, которые входят в эти (инфраструктурные) проекты", - заявил Греф.