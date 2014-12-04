Путин объявил в России амнистию офшорным деньгам

Президент РФ Владимир Путин предложил провести в России полную амнистию капиталов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая сежегодным посланием к Федеральному собранию России.

«Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. Именно полную», - заявил Путин.

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По его словам, нужно разъяснить для людей, которые должны принять соответствующие решения, что означает полная амнистия. «Это значит, что если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твёрдые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным, «трясти» его там и тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не столкнётся с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов. Давайте это сделаем сейчас, но один раз. И все должны этим воспользоваться, кто хочет прийти в Россию», - сказал Путин.

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Он отметил, что происхождение денег - разное, но нужно окончательно закрыть «оффшорную страницу» в истории экономики России. «Рассчитываю, что после известных «кипрских событий», нынешней санкционной кампании, наш бизнес, наконец, понял, что за рубежом его интересы ни во что не ставят, а то и вовсе могут «ободрать как липку», - сказал президент РФ.