Налог на выведенный капитал: реальность или блеф Порошенко

«Ну, что, с Богом», - сказал Порошенко и прямо на встрече с бизнесменами в среду, 4 июля, подписал законопроект о введении налога на выведенный капитал, который уже на следующий день был зарегистрирован в Верховной Раде.

Перед этим глава государства еще устроил импровизированное голосование: призвал поднять руки тех присутствующих в зале бизнесменов, кто выступает за замену 18% налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Подняли почти все. Даже сидящие в первом ряду глава СБУ Грицак и Генпрокурор Луценко (наверное, они тоже бизнесмены). Недовольства такой заменой не выразил ни один участник встречи. Хотя, как уверяет глава Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко, часть членов этой ассоциации по-прежнему выступает против налога на выведенный капитал.

Чем аргументировал Порошенко замену одного налога другим? Не поверите – тем, что правильность уплаты налога на прибыль используется Фискальной службой для давления на бизнес. И, действительно, приходит налоговая с проверкой и, на свое усмотрение, решает, что верно или неверно отнесено на валовые расходы. Потом - поди докажи, что не ты слон.

С другой стороны, если будет задача докопаться хоть до столба, то налоговая всегда докопается, вне зависимости от того - будет налог на прибыль или нет. К тому же, не верится, что ГФС просто так захочет снять с предприятий «колпак» фискального надзора.

Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что и бизнес не шибко хочет платить налоги. А потому придумал десятки схем, с помощью которых минимизирует их уплату. А то и вовсе не платит, декларируя одни убытки. Ведет двойную бухгалтерию – одну для себя, а другую для государства (в итоге, большая часть бизнеса задекларировала убытки на рекордную сумму – почти в 1 трлн грн).

Но есть и те, кто еще платит налог на прибыль. Сумма уплаченного в бюджет этого налога увеличилась с 70 млрд грн в 2016 году до 88 млрд грн в 2017 году. Причем только крупные налогоплательщики в прошлом году уплатили налога на прибыль на 55% больше, чем годом ранее.

А, вот, теперь представляем – налога на прибыль больше нет. У компании появляется дополнительный ресурс, и она может спокойно реинвестировать полученный доход безо всякой фискальной нагрузки.

Звучит красиво.

Именно поэтому большинство экспертов поддерживают идею замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, считая, что это даст шанс поднять украинскую экономику.

Но если зарубежные транснациональные компании захотят вывести доход из Украины, тогда им придется заплатить 15% с дивидендов или 20% - со всех других платежей.

Собственно, часть зарубежных компаний как раз и выступает против отмены налога на прибыль, потому, что научились успешно его обходить с помощью схемы кредитования. Смысл ее простой - работающая в Украине «дочка» берет у своей материнской компании якобы большие кредиты под большие проценты. Понятное дело, что у «дочки» прибыль отсутствует по определению – ведь приходится погашать кредиты и проценты по ним.

Теперь вопрос по крупному бизнесу. Эксперты считают, что с появлением налога на выведенный капитал отечественным олигархам будет обременительно выводить капитал в офшоры. А это не маленькие суммы. Говорят, за рубеж ежегодно уплывает около 10% ВВП…

Но кто верит, что достаточно ввести одну маленькую налоговую новацию – заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал – и в Украине наступит настоящий рай? Лично я - не верю. Потому что, когда суды и правоохранительные органы страшно коррумпированы и нет гарантии защиты частной собственности, замена одного налога на другой абсолютно ничего не даст. Зачем предпринимателю инвестировать в развитие, если к нему в любой момент могут прийти рейдеры и за пару минут, с помощью прокуратуры, МВД или СБУ и отнять весь бизнес?

Может, для повышения инвестиционной привлекательности, гораздо проще было искоренить коррупцию хотя бы в судах? Ведь, по данным иностранных экспертов, Украина уже теряет от 2 до 2,5% ВВП именно из-за коррупции в судах. Кстати, в первой половине 2017 года уровень инвестиций в Украину вырос в надежде, что новый состав Верховного суда будет сформирован из добропорядочных судей. Однако после того, как Порошенко, вопреки призывам общественности, послов G7 и Госдепа США, назначил туда около 30% отпетых негодяев, инвестиции во втором полугодии упали до минимального уровня.

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Во всей этой дискуссии вокруг налоговых нововведений есть еще один нюанс – чем заменить потери бюджета? За счет кого компенсировать?

Конечно, до сих пор нет четкой цифры потерь: кто-то говорит о дополнительной дыре в казне на 90 млрд, кто-то всего о 25 млрд грн потерь. Но и это настораживает. Ведь ситуация с госфинансами и так не ахти. Бюджет, по итогам первого полугодия 2018 года, уже недополучил 14 млрд. А что, если ситуация еще более усугубится? Тем более, что на 2019 год приходится пик рекордных выплат по внешнему долгу при фактически замороженном сотрудничестве с МВФ.

Кстати, ключевые кредиторы Украины - МВФ и Мировой банк - пока категорически против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Говорят, что те страны, которые его ввели (а это лишь Эстония и Грузия) потеряли существенную долю налоговых поступлений. И такая потеря сейчас недопустима для Украины.

Пока не восторге от налога на выведенный капитал и премьер Гройсман. Говорит, что нужен очень серьезный расчет рисков потерь и позитивов. Зато президент Порошенко излучает оптимизм, обещает договориться с МВФ и найти компенсаторы для бюджета. Даже бизнес призвал вместе с ним идти в бой за новый налог.

Боюсь этого оптимизма и новых сражений. Особенно, накануне президентских выборов. Чтобы потом вся эта кампания нам всех боком не вылезла.

Хотя, может, история с налогом на выведенный капитал всего-навсего очередной блеф. Как это было с обещанием закончить войну за два дня или без охраны зайти в тыл к копателям янтаря…

Николай Бабич