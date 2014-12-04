В «Актив-Банке» продлили временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил работу временной администрации в неплатежеспособном «Актив-Банке» до 30 декабря, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Напомним, временная администрация первоначально была введена на три месяца, с 3 сентября по 3 декабря.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины отнес проблемный «Актив-Банк» к категории неплатежеспособных по причине отсутствия активных действий со стороны акционеров финансового учреждения, направленных на восстановление его платежеспособности.

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Справка УНИАН. «Актив-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу средних финучреждений. Согласно информации на сайте банка, его основным владельцем является финансовая компания «Актив Финанс Групп», владеющая 97,0990% акций банка.

По информации в ряде СМИ, ранее контрольный пакет акций банка принадлежал братьям Андрею и Сергею Клюевым, а в результате продажи банка в конце прошлого года основным акционером стал член набсовета «Ощадбанка» Даниил Волынец.