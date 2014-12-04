В Украине еще 10 банков могут признать неплатежеспособными

Фонд гарантирования вкладов физических лиц располагает перечнем около 10 банков-претендентов на введение временных администраций, сообщил журналистам заместитель исполнительного директора фонда Андрей Оленчик.

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Чиновник сообщил, что у фонда гарантирования есть перечень банков-претендентов на введение временных администраций. «Около 10 кандидатов там фигурирует. Не уверен, что 33 банка, эта та цифра, на которой мы остановимся в 2014 году», - сказал он.

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По словам Оленчика, что 2015 год также будет сложным, и в определенное количество банков тоже будет признано неплатежеспособными.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен выручить от продажи активов 16 ликвидируемых банков 10,5 млрд грн. С начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 31 банк. Выведение банков с рынка и выплата возмещения их вкладчикам осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.