Гройсман: в лотерейном бизнесе теневые потоки "ходят косяками", их нужно "загнать" в бюджет

По словам премьер-министра, "лотерейный бизнес сейчас - это не бизнес, а просто теневые схемы, и еще до этого надо добраться".

Правительство планирует навести порядок в лотерейном бизнесе, который сейчас находится в тени, "загнав всех" в государственный бюджет, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде.

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«Лотерейный бизнес сейчас - это не бизнес, на мой взгляд. А это просто теневые схемы, и еще до этого надо добраться. Мы сейчас добираемся к контрабанде, доберемся еще и к лотереям, там где теневые потоки ходят косяками. Их надо всех загнать в государственный бюджет», - заявил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года Антимонопольный комитет Украины начал исследование с целью определения состояния конкуренции на рынке по выпуску и проведению лотерей.

Ранее Министерство финансов разработало проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и установлении размера платы за выдачу лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей», но указанное постановление АМКУ не согласовал с Кабмином.