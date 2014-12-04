Нацбанк предоставит Фонду гарантирования почти 10 млрд гривень

Национальный банк Украины предоставит Фонду гарантирования вкладов физических лиц финансирование на 9,95 млрд грн, сообщил журналистам заместитель исполнительного директора фонда Андрей Оленчик.

"Это связано с недавними поступлениями банков в фонд",- сказал он.

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Напомним, Фонд гарантирования оценивает объем выплат вкладчикам только «VAB Банка» и CityCommerce Bank, в которые была введена временная администрация в середине ноября, в 9,1 млрд грн.

По словам Оленчика, средства предоставлены с запасом, с расчетом на те банки, в которые еще может быть введена временная администрация.

Также представитель фонда сообщил, что завтра, 5 декабря, в фонд должен поступить второй транш кредита от Кабинета министров Украины на сумму 2,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 4 декабря составил 15,9 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует выручить от продажи активов 16 ликвидируемых банков 10,5 млрд грн.

С начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 31 банк. Выведение банков с рынка и выплата возмещения их вкладчикам осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.