Украина получила второй транш помощи от ЕС на 500 млн евро

Украина получила второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 500 млн евро в рамках финансового сотрудничества между Украиной и ЕС, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин сообщает, что кредитные ресурсы были предоставлены в рамках Меморандума о взаимопонимании и кредитного договора о получении макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1 млрд евро, заключенного 13 мая 2014 года и ратифицированного украинским парламентом 20 мая. Средства предоставлены сроком на 15 лет, до 4 октября 2029 года, по ставке заимствования 1,375% годовых.

Также сообщается, что средства были предоставлены по результатам выполнения Украиной согласованных с кредитором критериев в сферах управления госфинансами, торговли и налогообложения, энергетики и политики в финансовом секторе.

Минфин подчеркивает, что получение макрофинансовой помощи ЕС является очередным шагом в направлении углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия выделила следующий транш макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Мина Андреева в Брюсселе.

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В апреле Евросоюз задекларировал готовность увеличить размер помощи для Украины с ранее утвержденных 610 млн евро на 1 млрд евро - до 1,6 млрд евро. В целом пакет помощи Украине от ЕС предусматривал 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро - от Европейского инвестиционного банка.

В сентябре тогдашний президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что в октябре ЕС может предоставить Украине еще 760 млн евро в рамках утвержденной макрофинансовой помощи общим объемом 1,6 млрд евро, однако средства так и не поступили. По словам на то время министра финансов Украины Александра Шлапака, Украина ожидает получения средств до конца 2014 года.