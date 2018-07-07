Баланс недели: закон о налоге на выведенный капитал в Раде, борьба Гройсмана с контрабандой и реформирование управления госбанками

На уходящей неделе президент Украины Петр Порошенко провел очередную встречу с бизнесом. На предыдущей, мартовской встрече основными вопросами обсуждения были замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НВК), сокращение полномочий правоохранителей, позволяющих «кошмарить» бизнес, и создание специального органа по расследованию экономических преступлений.

В середине года повестка диалога главы государства с бизнесом не изменилась. В ходе встречи стало известно о жесткой позиции Международного валютного фонда по поводу введения налога на выведенный капитал: основной кредитор Украины опасается потери доходов бюджета, и, как следствие, увеличения его дефицита. Ведь НВК предусматривает, что бизнес будет платить налог только с той части прибыли, которая выводится из бизнеса. В то же время, часть прибыли, реинвестируемая в бизнес, не подлежит налогообложению. В Фонде оценивали возможные потери государственной казны в результате такой налоговой инициативы в 2% валового внутреннего продукта.

Вместе с тем, большинство предпринимателей, входящих в ключевые бизнес-ассоциации страны, поддерживает подобную налоговую либерализацию. Что и подтвердили последние встречи президента и представителей бизнеса.

Кстати, по оценке властей Эстонии, где налог на выведенный капитал существует уже почти два десятилетия, такой принцип позволяет существенно улучшить инвестиционный климат в стране.

Однозначной поддержки идеи с налогом на выведенный капитал не оказала лишь Европейская Бизнес Ассоциация, некоторые члены которой, по словам исполнительного директора ЕБА Анны Деревянко, против налоговой новации.

Публично конкретные причины негативной оценки введения налога на выведенный капитал не были озвучены. Однако, по словам одного из участников встречи, принятие закона может вынудить бизнес, минимизирующий в настоящее время налог на прибыль через оформление кредитов перед иностранными компаниями, платить налог, поскольку подобные операции могут быть приравнены к выведению капитала.

Так или иначе, в ходе встречи Порошенко направил на рассмотрение Рады законопроект, содержащий норму о его вступлении в силу только в случае нахождения компенсаторов потерь государственного бюджета.

Кроме того, президент призвал бизнес завершить обсуждение законопроекта о создании Национального бюро финансовой безопасности, призванного заменить экономические блоки всех силовых органов, в течение двух-трех недель и приступить к рассмотрению документа в парламенте.

Немаловажным результатом встречи стала и валютная либерализация - Порошенко подписал принятый Радой закон о валюте, который ввел принцип «разрешено все, что не запрещено».

Таким образом, формирование приемлемого инвестиционного климата в Украине приобретает новые черты, однако скорость и качество этого процесса покажет время.

Война контрабанде

Значительную часть заседания правительства в минувшую среду премьер-министр Владимир Гройсман вновь отвел борьбе с контрабандой.

В частности, глава правительства заявил, что часть правоохранителей не желает принимать необходимые меры для устранения нелегального импорта.

По словам премьера, авторы теневых схем, которые были бы невозможны без участия правоохранителей, сначала создают бизнесу проблемы при ввозе товаров, а после этого предлагают «решить вопрос» за определенную плату.

«Государство теряет десятки миллиардов. Они, наверное, зарабатывают десятки миллионов или сотни миллионов. Но государство теряет десятки миллиардов. В такое сложное время это - недопустимо. Мой основной призыв для всех - опомниться», - подчеркнул Гройсман.

При этом глава правительства озвучил статистику работы Одесской таможни, согласно которой средний размер поступлений в бюджет от растаможивания одного контейнера после усиления борьбы с контрабандой вырос в два раза - до 1 млн грн с 500 тыс. грн.

В то же время, общий объем импорта значительно снизился. Гройсман сообщил, что морские суда с четырьмя тысячами контейнеров находятся в нейтральных водах, не желая проходить установленные законом таможенные процедуры.

«Четыре тысячи контейнеров стоят в нейтральных водах, не заходят, не растаможиваются. Им говорят «завтра, послезавтра, через неделю, договоримся». Не договоримся, растаможивайте, завозите в Украину, продавайте товар по честной цене, платите налоги в бюджет», - сказал Гройсман.

Министр обороны Степан Полторак предложил «подогнать» корабли ближе к берегу с помощью Военно-морских сил, после чего Гройсман допустил проведение военных учений в районе дислокации морских судов.

«Недолго ждать тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины, провести где-то там поблизости учения. Честно вам могу сказать - не могу это терпеть. И подельником я не собираюсь ни у кого быть», - подчеркнул глава правительства.

Между тем, задействование военных в борьбе с контрабандой вряд ли находится в планах правительства. Но, похоже, премьер-министр настроен серьезно: сразу после заседания Кабмина он отправился на совещание в Государственную фискальную службу и предложил сотрудникам, не желающим бороться с контрабандой, уволиться в течение суток. Также Гройсман заявил, что пока является премьером, действующий исполняющий обязанности главы ГФС Мирослав Продан останется на своей должности. При этом премьер подчеркнул, что налоговая милиция продолжает функционировать и ее основной задачей является предотвращение нарушений, в том числе, на таможне.

Таким образом, премьер-министр, вероятнее всего, намерен сконцентрировать все возможные инструменты для выполнения крайне амбициозного плана - дополнительного дохода госбюджета в 100 млрд грн до конца текущего года от борьбы с контрабандой.

Усиление корпоративного управления в госбанках

Уходящая неделя стала активной и для парламента - Верховная Рада приняла ряд важных решений. В частности, был принят закон о создании независимых наблюдательных советов в государственных банках.

Документ предусматривает формирование наблюдательных советов госбанков из девяти членов, шесть из которых должны быть независимыми, а трое - представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной Рады.

Для определения претендентов на должности независимых членов набсовета государственного банка Кабмин создаст конкурсную комиссию, в состав которой войдут один представитель от президента, три представителя от правительства и один представитель от профильного комитета Верховной Рады.

Учитывая планы правительства по полной или частичной продаже государственных пакетов акций в «ПриватБанке», «Ощадбанке», «Укрэксимбанке» и «Укргазбанке», решения парламента может ускорить процесс приватизации.

В частности, в Европейском банке реконструкции и развития заявили, что принятие Радой закона приближает вхождение ЕБРР в капитал украинских госбанков, в частности - «Ощадбанка».

Кроме того, Рада поддержала закон об электронизации процедур таможенного оформления через механизм «единого окна».

Закон регламентирует функционирование единого сайта с электронными документами для контролирующих органов, отменяет необходимость подачи бумажных скан-копий документов, а также вводит ограничения времени для проведения контроля таможенными органами.

Также закон ограничивает контроль таможенного оформления - право на это будут иметь только два института: орган доходов и сборов, а также Госпогранслужба.

Более того, парламент принял закон о возобновлении кредитования, который упрощает взыскание долгов банками и усложняет манипуляции с целью уклонения от возврата кредитов.

В общей сложности Рада с начала 2018 года приняла девять из 35 экономических законопроектов, которые правительство определило как первоочередные для ускорения роста экономики.

Следующая неделя тоже может быть богатой на экономические события - премьер-министр призвал парламент объединиться вокруг принятия ключевых экономических решений, а также завершить законодательное формирование независимого антикоррупционного суда, что является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и МВФ.

Максим Шевченко