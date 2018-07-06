В Нацбанке заявили, что технически готовы к выпуску электронной гривни

Нацбанк технически готов эмитировать электронную гривню, но регулятор продолжает изучать целесообразность этого шага.

Национальный банк Украины технически готов к выпуску электронной гривни, но продолжает изучать целесообразность этого шага.

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Как сообщил начальник управления реформирования финансового сектора НБУ Евгений Степанюк в ходе круглого стола в Киеве, пилотный проект относительно технического выпуска электронной денежной единицы Украины продолжается, но вопрос целесообразности такого выпуска пока изучается.

«С технической точки зрения есть высокий уровень готовности. Но относительно сроков внедрения и сроков выхода за пределы пилота – этот вопрос еще изучается», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в конце 2016 года начал исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривни - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины к другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.