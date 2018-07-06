ЕБРР назвал препятствия для вхождения в капитал "Ощадбанка"

Отсутствие закона о корпоративном управлении в госбанках было не единственным препятствием для вхождения ЕБРР в капитал «Ощадбанка».

Отсутствие закона о совершенствовании корпоративного управления в государственных банках, принятого Верховной Радой 5 июля, было одним из ключевых, но не единственным препятствием для вхождения Европейского банка реконструкции и развития в капитал государственного «Ощадбанка».

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Об этом сказал в комментарии УНИАН управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

«Это было одним из ключевых препятствий, но, как и в любой инвестиции, еще предстоит много работы: нужно сделать оценку, договориться об условиях, разработать соглашение», - сказал Малиж.

Кроме того, он отметил, что принятый парламентом закон не исключает «Ощадбанк» из перечня государственных активов, не подлежащих приватизации. «Это еще один важный шаг», - добавил Малиж, отмечая, что для этого требуются новые изменения в законодательство.

Представитель ЕБРР не стал называть конкретные сроки вхождения в капитал «Ощадбанка»: «Мы пока работаем. Рано говорить о сроках».

В то же время, он отметил, что новый набсовет «Ощадбанка» будет назначен не зависимо от этого процесса. «По принятому закону все равно нужно будет назначать новый набсовет в течение ближайших нескольких месяцев», - пояснил Малиж.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о совершенствовании корпоративного управления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – «ПриватБанк», «Укрэксимбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

В ноябре 2016 года Министерство финансов подписало меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о поддержке «Ощадбанка», а в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года.

Согласно Закону Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», государственный «Ощадбанк» входит в перечень объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы – преобразованы в открытые акционерные общества с долей государства в 75%.