Доллар и евро после выходных подешевеют
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2631.5950 (6 июля – 2642.9780)
100 EUR – 3085.2820 (6 июля – 3094.6629)
10 RUR – 4.1691 (6 июля – 4.1779)
В пятницу, 6 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,33 грн/долл.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки соответствуют уровню открытия и середины торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,90/30,92 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4174/0,4180 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,3160 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 644 сделки на сумму 438,74 млн долл.