Доллар и евро после выходных подешевеют

Официальный курс НБУ на 9 июля: 100 USD – 2631.5950 грн; 100 EUR – 3085.2820 грн; 10 RUR – 4.1691 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2631.5950 (6 июля – 2642.9780)

100 EUR – 3085.2820 (6 июля – 3094.6629)

10 RUR – 4.1691 (6 июля – 4.1779)

В пятницу, 6 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,33 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки соответствуют уровню открытия и середины торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,90/30,92 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4174/0,4180 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,3160 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 644 сделки на сумму 438,74 млн долл.