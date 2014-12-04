Европейский цетробанк понизил прогнозы роста ВВП еврозоны

Европейский центробанк существенно понизил прогнозы роста ВВП еврозоны на период до 2016 года, сказал глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции после совета управляющих регулятора, передает РИА Новости.

Декабрьский прогноз годового реального ВВП предполагает его рост на 0,8% в 2014 году, 1% — в 2015 году и 1,5% — в 2016 году. "По сравнению с (предыдущим) сентябрьским прогнозом показатели роста реального ВВП серьезно понижены", — сообщил Драги.

В сентябре регулятор ожидал роста экономики еврозоны в текущем году на 0,9%, в 2015 году — на 1,6%, в 2016 году — на 1,9%.

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Также Европейский центробанк снизил прогнозы по инфляции в еврозоне на 2014-2016 годы, однако в новых оценках не учтен последний обвал цен на нефть.

Теперь регулятор ждет годовую инфляцию в еврозоне на уровне 0,5% в 2014 году, 0,7% — в 2015 году и 1,3% — в 2016 году. "По сравнению с сентябрьским прогнозом показатели были серьезно понижены", — сказал Драги на пресс-конференции после совета управляющих регулятора.

В сентябре ЕЦБ прогнозировал инфляцию в еврозоне в текущему году на уровне 0,6%, в 2015 — 1,1%, в 2016 году — 1,4%.

Новые оценки отражают низкие цены на нефть в евро и пересмотр прогноза по росту экономики. "Но они не учитывают падение цен на нефть последних недель", — сказал Драги, пояснив, что прогноз был составлен по данным на середину ноября.

Мировые цены на нефть падают уже несколько месяцев. В последнее время падение ускорилось на фоне решения ОПЕК, принятого в конце ноября, о сохранении добычи нефти на прежнем уровне.