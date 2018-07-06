Глава «Нафтогаза» объяснил покупку для него бронированного Cadillac Escalade требованием службы безопасности.

Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев объяснил покупку компанией для него бронированного автомобиля Cadillac Escalade требованием службы безопасности.

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Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, отвечая на соответствующий вопрос телеведущей.

«Они выбирали, они заказывали, здесь не мой выбор», - сказал Коболев.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Нафтогаз» приобрел для главы компании Андрея Коболева бронированный Cadillac Escalade.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.