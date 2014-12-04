На продаже ликвидируемых банков планируют "наторговать" 10,5 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует выручить от продажи активов 16 ликвидируемых банков 10,5 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Кияк.

"Это то, что можно наторговать", - сказал Кияк.

От продажи самого крупного из ликвидируемых финучреждений – банка «Форум» Фонд планирует выручить 5,6 млрд грн, «Брокбизнесбанка» – 2,7 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц располагает перечнем около 10 банков-претендентов на введение временных администраций.

С начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 31 банк. Выведение банков с рынка и выплата возмещения их вкладчикам осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.