На продаже ликвидируемых банков планируют "наторговать" 10,5 млрд гривень
От продажи самого крупного из ликвидируемых финучреждений – банка «Форум» Фонд планирует выручить 5,6 млрд грн, «Брокбизнесбанка» – 2,7 млрд грн.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует выручить от продажи активов 16 ликвидируемых банков 10,5 млрд грн.
Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Кияк.
"Это то, что можно наторговать", - сказал Кияк.
От продажи самого крупного из ликвидируемых финучреждений – банка «Форум» Фонд планирует выручить 5,6 млрд грн, «Брокбизнесбанка» – 2,7 млрд грн.
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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц располагает перечнем около 10 банков-претендентов на введение временных администраций.
С начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособными 31 банк. Выведение банков с рынка и выплата возмещения их вкладчикам осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.