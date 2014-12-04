Экспорт украинских товаров в Россию упал на 32%

Экспорт украинской продукции в страны Европейского Союза по итогам 11 месяцев текущего года вырос на 5% и составил треть всего украинского экспорта, объем которого составляет 50 млрд долл., сообщил в ходе брифинга в Киеве первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Анатолий Макаренко.

«32% украинского экспорта занимают страны ЕС, и мы констатируем рост, по данным, подчеркиваю, таможенной статистики на 5%, - сказал Макаренко. – Но в целом объемы экспорта сократились на 13%, или 7,2 млрд долл., - до 50 млрд долл.».

Экспорт в страны СНГ и Азии, по данным ГФС, упал: на 31% по государствам Содружества и на 8% по странам Азии. В результате в относительных цифрах доля стран СНГ в общем объеме экспорта составила 28%, а стран Азии – 27,7%. «Экспорт в Российскую Федерацию упал на 32%», - сказал Макаренко.

По его словам, существеннее всего сократился экспорт машинного оборудования и транспорта украинского производства – на 27%, а также металлов – на 11%. «Единственная отрасль, экспорт продукции которой вырос за 11 месяцев, - сельское хозяйство и продовольствие. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров увеличился на 62 млн долл.», - сказал Макаренко, отметив, что в значительной мере на структуру товарных отношений влияют негативные тенденции в мировой экономике и чрезвычайная ситуация в Украине в связи с войной на востоке.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-сентября 2014 года составило 803,3 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 9,725 млрд долл.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза за январь-сентябрь составил 31,8% от общего объема экспорта (за январь-сентябрь 2013 года - 26,2%).

Импорт товаров из стран ЕС составил 37,7% от общего объема импорта (за 9 месяцев 2013 года - 34,9%).

Минэкономразвития ожидает дальнейшего роста экспорта Украины в страны Евросоюза, что позволит компенсировать торговые потери на российском рынке и рынке стран СНГ.