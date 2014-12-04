Претензии к собственникам и руководству проблемных банков оценивают в 50 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц оценивает объем претензий к собственникам и руководству банков, которые фонд выводит с рынка, в 50,3 млрд грн. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил заместитель директора-распорядителя фонда Андрей Оленчик.

Он напомнил, что фонд направил в правоохранительные органы 316 заявлений в отношении собственников и руководителей выводимых с рынка банков и по 152 из них заведены уголовные дела.

«Сумма претензий – 50,3 млрд грн», – сказал Оленчик.

По его словам, в том числе объем претензий по 152 уже заведенным уголовным делам составляет 31,8 млрд грн, а «рекордсменом» по количеству заявлений и уголовных дел является «Брокбизнесбанк».

"Лидером является "Брокбизнесбанк". По нему подано 50% претензий из 50 млрд грн", - сказал Оленчик.

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Как сообщал УНИАН, с начала года Национальный банк Украины признал неплатежеспособным 31 банк.

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Выведение банков с рынка и выплата возмещения их вкладчикам осуществляются через Фонд гарантирования вкладов физических лиц.