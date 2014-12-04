Российский рубль завершил четверг падением

В течение дня российская валюта показывала значительные разнонаправленные колебания, остро реагируя на решение ЦБР снизить ставки по валютному репо, на содержание послания Владимира Путина Федеральному Собранию, на комментарии главы ЕЦБ; но вечером проигнорировала ремарки российского Центробанка о его текущих и будущих взаимоотношениях с валютными спекулянтами, сообщает Рейтер.

К 18.00 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" торговалась вблизи отметки 54,04, что на 1,6 процента выше предыдущего закрытия.

Евро к этому времени торгуется у отметки 66,97 рубля, его рост составляет два процента.

Бивалютная корзина оценивается в 59,84 рубля, на 1,12 копеек выше вчерашнего биржевого закрытия.

Основной причиной давления на рубль, по оценке участников рынка, по-прежнему выступает физический спрос на валюту в условиях закрытых западных рынков капитала, при этом спекулятивная активность относительно невелика из-за текущей сверхвысокой волатильности валютного рынка, тогда как именно спекулянтов руководство страны обвиняет в текущей рыночной ситуации.

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Утром рубль резко вырос после того, как ЦБ сообщил о снижении ставок по всем срокам валютного репо - до LIBOR плюс 0,5 процента (вместо LIBOR плюс 1,5 процента), а также вновь подтвердил намерения совершать валютные интервенции на рынке без ограничений по объему и предварительного объявления, и отметил, что текущий курс рубля существенно отклонился от фундаментально обоснованных значений.

После полудня рубль уже реагировал на выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием, а в итоге достаточно жесткие политические комментарии перебили положительный эффект от предложенных им экономических мер.

В течение речи рубль достиг локального дна после заявления о том, что Запад ввел бы санкции против России даже без произошедшего в Украине, и кратко вернулся на положительную территорию в ответ на ряд предложений об экономической либерализации, и на заявление Путина, что ЦБ и правительство должны скоординированно отбить охоту у спекулянтов, "которых руководство страны знает", играть на понижение рубля.

Тем не менее, после выступления Путина возобновился физический спрос на подешевевшую утром валюту, которой в декабре требуется номинально более $33 миллиардов под уплату внешних займов и процентов по ним в условиях западных санкций.

Это одна из основных причин падения рубля на абсолютные минимумы. Другим фактором того, что рубль с прошлого четверга по среду регулярно переписывал антирекорды, стало решение ОПЕК не сокращать добычу нефти, что привело к падению нефтяных котировок на пятилетние минимумы.

Сейчас баррель Brent оценивается в $69,98 WTI - в $67,12 - базовые сорта показывают незначительные изменения с начала дня.

После выступления Владимира Путина внимание валютного рынка в значительной мере переключилось на заседание ЕЦБ и последующую пресс-конференцию - и Марио Драги, глава ЕЦБ, добавил волатильности на рынки, перенеся решение о количественном смягчении в еврозоне на следующий год.

Реакцией форекса на ЕЦБ стал взлет пары евро/доллар с 28-месячного минимума единой валюты $1,2280 на сессионный пик $1,2414.

После Драги рубль позволил доллару и евро обновить максимумы четверга, 54,30 и 67,17 соответственно.

"Вишенкой на торт" насыщенного событиями дня стали заявления Центробанка о том, что он не намерен вводить административные ограничения против спекулянтов, но будет инициировать расследования при наличии признаков манипулирования валютным курсом, однако эти новости уже не произвели на участников рынка никакого впечатления.