Российский бизнес не верит обещаниям Путина в послании Федеральному собранию

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пообещал бизнесу поддержку и свободу от давления чиновников: «надзорные каникулы», полную амнистию возвращенных капиталов и мораторий на налоговые изменения, частную собственность и свободу предпринимательства он назвал базовыми ценностями. Но далеко не все обещания удастся выполнить, скептичен бизнес и экономисты, пишут "Ведомости".

«Надежды рынка на экономическую повестку дня не оправдались», — заявил экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Читайте такжеПольский эксперт о выступлении Путина: "это речь императора, под которым валится трон"Президент уже обещал не повышать налоговую нагрузку на несырьевой бизнес до 2018 г. в бюджетном послании в 2012 г., напоминает Вадим Зарипов из «Пепеляев групп». Но налоговое бремя на предпринимателей вопреки обещанию выросло. С 2015 г. налог на дивиденды повышается с 9 до 13%, фискальная нагрузка росла и косвенно, отмечает он: через повышение порога отчислений в ФОМС, введение новых сборов с бизнеса. А для недвижимости выросла налоговая база: имущественные налоги переводятся на кадастровую стоимость объектов.

Потенциальные потери бюджета от падения цен на нефть в следующем году — 1 трлн руб., говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Бюджет в слишком сложной ситуации, резко сократить расходы не удастся, нефть дешевеет, экономика входит в рецессию, а девальвация рубля компенсирует лишь часть потерь и ударит по несырьевому сектору, говорит другой федеральный чиновник.