Конгрессмены одобрили оборонный бюджет США на 2015 год в размере $584 млрд

Палата представителей конгресса США 4 декабря одобрила оборонный бюджет страны на следующий год в размере $584,2 млрд, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Документ поддержали 300 голосов против 119. На следующей неделе оборонный бюджет должен одобрить сенат США.

Читайте такжеПалата представителей США призвала Обаму ввести новые санкции против РФ и предоставить Украине вооружениеДанный бюджет также предусматривает расходы на военные операции за рубежом в размере $64 млрд. На борьбу с «Исламским государством» планируется потратить $5 млрд.

Конгресс также противится закрытию тюрьмы для иностранных военнопленных в Гуантанамо. Республиканцы подтвердили запрет на перевод экс-заключенных на территорию США и сохранили финансовые ограничения, позволяющие не закрывать тюрьму.

Кроме того, палата представителей конгресса США одобрила запрет на закупки ракетных двигателей РД-180 российского производства.

Данная поправка к законопроекту об оборонном бюджете на следующий год была предложена сенатором Джоном Маккейном. Ранее был заключен контракт на закупки российских двигателей производства НПО «Энергомаш». Контракт должен был действовать до 2019 года.