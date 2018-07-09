Новый закон о валюте вступит в силу в феврале 2019 года

Вступление закона в силу не означает автоматическую отмену существующих на рынке ограничений НБУ.

Принятый Верховной Радой и подписанный президентом Петром Порошенко Закон «О валюте и валютных операциях», либерализирующий обращение валюты, вступит в силу 7 февраля 2019 года.

Читайте такжеНацбанк отреагировал на тиражируемый в СМИ прогноз о возможном падении гривни до 40,8 за доллар

Как следует из текста закона, опубликованного на сайте парламента, в рамках новых правил банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес - получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.

Также закон отменяет установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый закон отменяет валютный контроль мелких расчетов, оставляя только действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тыс. грн.

Согласно закону, регуляторы финансового рынка, включая Национальный банк, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг, должны привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим новым законом и обнародовать их не позднее чем за 30 календарных дней до дня вступления закона в силу.

В то же время, вступление закона в силу не означает автоматическую отмену существующих на рынке ограничений НБУ.

«Нормативно-правовые акты Национального банка Украины, принятые в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, которыми вводятся меры защиты, определенные частью первой статьи 12 настоящего Закона, и которые вступают в силу одновременно с введением в действие Закона, действуют до признания их Национальным банком Украины утратившими силу», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон «О валюте и валютных операциях», который заменит устаревший декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля» 1993 года и предполагает принцип «разрешено все, что прямо не запрещено законом».

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый закон 4 июля.