В Украине пройдет разовое декларирование активов физлиц

Новый закон о валюте обязывает разработать и подать на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

Новый Закон «О валюте и валютных операциях» обязывает Кабинет министров совместно с Национальным банком разработать законопроект относительно осуществления разового декларирования активов физических лиц.

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Об этом следует из опубликованного на сайте Верховной Рады текста закона, который вступил в силу, однако начнет действовать с 7 февраля 2019 года.

«Кабинету министров Украины совместно с Национальным банком Украины в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно осуществления разового декларирования активов физических лиц», - говорится в документе.

Также закон обязывает правительство совместно с НБУ разработать и представить в парламент законопроект о международном сотрудничестве Украины в сфере налогообложения.

Справка УНИАН. Украина присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов в 2017 году, взяв на себя обязательства имплементировать минимальный стандарт плана.

24 января 2018 года Украина не подписала в Париже многостороннюю конвенцию о реализации мер предотвращения уклонения от уплаты налогов MLI (Multilateral Instrument), что, по информации Министерства финансов, грозит срывом имплементации плана ОЭСР и может привести к включению нашей страны в офшорный список Европейского Союза.

К 30 июня 2018 года Украина должна была самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта плана действий BEPS, а до конца года - выполнить минимальный стандарт.