Решение ЕС о выделении Украине миллиарда евро вступило в силу

Программа рассчитана на два года со сроком погашения займа в 15 лет.

Решение Европейского Союза о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи сегодня вступило в силу.

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Ранее решение, определяющее сроки вступления в силу, было опубликовано в официальном журнале ЕС.

В дальнейшем украинское правительство и Еврокомиссия должны будут заключить меморандум, определяющий условия получения помощи, после чего соглашение должно быть ратифицировано украинским парламентом.

Программа рассчитана на 2,5 года, срок погашения займа составит 15 лет. Ожидается, что средства будут предоставлены в рамках двух траншей.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Помощь будет разделена на транши, выделению каждого из которых должно предшествовать выполнение Украиной определенных условий, в частности, уважение к демократическим механизмам, верховенство закона, соблюдение прав человека, а также реализация экономических и финансовых реформ. Условия будут изложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Европейской комиссией.

Также макрофинансовая помощь будет выделяться при условии прогресса в предотвращении коррупции и выполнении программы МВФ.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.