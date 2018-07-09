Помощь на миллиард евро: Украина и ЕС вскоре начнут переговоры об условиях получения денег

Украина и Евросоюз подпишут соответствующий меморандум.

Официальные переговоры о заключении Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом и определение перечня условий четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд евро начнутся в ближайшее время.

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Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В Минфине напомнили, что законодательное решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд евро вступило в силу сегодня, 9 июля.

Согласно тексту решения, опубликованному в официальном журнале ЕС, украинское правительство и Еврокомиссия должны заключить меморандум, определяющий условия получения помощи, после чего соглашение должно быть ратифицировано украинским парламентом.

Также в решении указано, что программа рассчитана на 2,5 года, срок погашения займа составит 15 лет, а средства будут предоставлены в рамках двух траншей.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.