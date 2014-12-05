Золотовалютные резервы НБУ обновили 10-летний минимум – упали ниже $10 млрд

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 декабря 2014 года, по предварительным данным НБУ, составили 9,966 млрд долл., что на 20,82%, или на 2,621 млрд долл., меньше показателя на 1 ноября в 12,587 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, золотовалютные резервы обновили 10-летний минимум после провала до 9,715 млрд долл. в декабре 2004 года.

С начала текущего года резервы сократились на 10,450 млрд долл., или на 51,19%.

«Динамика резервов в ноябре была в значительной мере обусловлена необходимостью перечисления части зарезервированных НАК «Нафтогаз Украины» в Национальном банке Украины средств в пользу ОАО «Газпром» за импортированный в ноябре-декабря 2013 года природный газ (1 млрд 450 млн долл. США)», - говорится в сообщении.

По данным НБУ, также в ноябре правительство и Нацбанк своевременно перечислили платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на 897,3 млн долл., в том числе Международному валютному фонду.

Помимо этого, Нацбанк в ноябре провел интервенции по продаже иностранной валюты на 573,3 млн долл., большая часть которых была направлена на поддержку платежей НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ. Объем интервенций по покупке валюты составил 3,1 млн долл.

Также сообщается, что поступления в пользу правительства от Еврокомиссии в ноябре составили 318,5 млн долл.

Согласно опубликованным данным, на 1 декабря резервы в иностранной валюте составили 9,058 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 3,78 млн долл., золото – 903,84 млн долл.

Читайте такжеНацбанк объяснил, куда делось золото из международных резервовКак сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в январе-октябре сократились на 7,829 млрд долл., или на 38,35%, - до 12,587 млрд долл., что является минимальным значением за последние 9,5 лет, после провала до 11,892 млрд долл. в марте 2005 года.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.