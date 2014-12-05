Банк России для спасения рубля продал $1 миллиард за несколько минут

Рубль резко вырос при открытии торгов пятницы, причиной чему участники рынка называют очередные внезапные интервенции ЦБ, которыми регулятор ранее обязался поддерживать финансовую стабильность, подорванную в последнее время ослаблением российской валюты на фоне падения нефти, ухудшения экономической ситуации, из-за высокого физического спроса на валюту, пишет Reuters.

Регулятор таким образом мог исполнять еще и пожелания президента РФ Владимира Путина, который заявил накануне, что ЦБ и правительство должны скоординированно отбить охоту у спекулянтов играть на понижение российской валюты.

"Это, несомненно, Центробанк - уже продано больше миллиарда долларов за несколько минут, больше сейчас некому такие объемы делать", - сказал дилер крупного российского банка.

"ЦБ выполняет указания руководителя страны, по-видимому, не хочет, чтобы доллар был выше 54, а бивалютная корзина - выше 60. Но в корне это ситуацию не изменит: нефть дешевая, санкции на месте, население помимо валюты скупает сейчас импортные товары, выручка за которые сразу конвертируется в валюту", - сказал дилер крупного западного банка.

Читайте такжеBloomberg: Путин выступит с речью, чтобы успокоить «панику» из-за снижения цены на нефть и стоимости рубляК 10.30 мск пара доллар/рубль расчетами "завтра" торговалась вблизи отметки 53,00, что на 2,4 процента ниже предыдущего закрытия. За полчаса объем сделок превысил $1,1 миллиарда.

Евро к этому времени упал на 2,9 процента до 65,58 рубля.

Бивалютная корзина оценивается в 58,75 рубля, на 1,36 рубля дешевле вчерашнего биржевого закрытия.

Рубль с прошлого четверга по позавчерашний день регулярно обновлял дно после решения ОПЕК не сокращать добычу нефти, что привело к падению нефтяных котировок на пятилетние минимумы.

Сейчас баррель Brent оценивается в $69,41, WTI - в $66,55, теряя с начала дня более трети процента.

Центробанк третий раз на текущей неделе выходит с валютными интервенциями. В понедельник он продал $700 миллионов, в среду - $1,9 миллиарда.