Под Днепром нашли мешки с измельченными гривнями (фото, видео)

Нацбанк, чьи печати есть на мешках, воздержится от комментариев до завершения расследования правоохранителями.

Национальный банк изучает ситуацию относительно найденных возле города Днепр измельченных гривневых банкнот в мешках с печатями НБУ, однако воздержится от подробных комментариев по этому поводу до завершения расследования правоохранительными органами.

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Как сообщила пресс-служба регулятора, измельчение применяется НБУ только в отношении изъятых из обращения изношенных банкнот, подлежащих уничтожению. Банкноты режутся на мелкие части, после чего измельченная масса утилизируется на специализированных полигонах компаниями, с которыми НБУ заключил соответствующие договоры.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, Национальный банк направил соответствующий запрос в компанию, которая осуществляет утилизацию в соответствии с договором, для выяснения обстоятельств происшествия», - говорится в комментарии.

В случае выявления нарушений условий договора Национальный банк пообещал принять адекватные меры.

Также в НБУ сообщили, что восстановить порезанную банкноту невозможно.

Видео: informator.ua

Справка УНИАН.Объем наличной гривни в обращении в Украине по состоянию на 1 июня составил 360,8 млрд грн. По оценкам НБУ, срок службы банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен в среднем составляет около одного года. Изношенные банкноты регулятор изымает из обращения.