Порошенко рассчитывает получить первый транш новой финпомощи ЕС осенью

В сентябре Украина намерена заключить меморандум с Еврокомиссией, который определит условия и механизмы предоставления помощи.

Украина рассчитывает осенью получить первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза, общий размер которой составляет 1 млрд евро.

Читайте такжеПомощь на миллиард евро: Украина и ЕС вскоре начнут переговоры об условиях получения денег

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

«Мы привержены ускорению процесса заключения меморандума о взаимопонимании с Еврокомиссией в сентябре с перспективой получения транша этой осенью», - сказал он.

Также глава государства подчеркнул, что финансовая поддержка ЕС, наряду с другими источниками, позволит ускорить экономический рост Украины.

«Вместе с программой МВФ и европейским внешним инвестиционным планом мы создадим базис для быстрого экономического роста Украины», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Законодательное решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд евро вступило в силу сегодня, 9 июля.

Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи. В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 млрд евро. Суммарно Украина смогла получить только 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью властей отменить запрет на экспорт леса-кругляка.