ЕС разрешил выдавать кредиты европейским "дочкам" банков РФ, подпавших под санкции

Евросоюз разрешил выдавать кредиты находящимся под санкциями российским банкам на срок более 30 дней.

Соответствующая информация опубликована в Официальном журнале ЕС, сообщает lenta.ru.

Эта мера вводится для поддержания платежеспособности дочерних структур российских банков в Европе. Таким образом, санкции не касаются кредитов, которые выделяются на экстренное финансирование юрлиц, зарегистрированных в ЕС и принадлежащих более чем на 50% российским банкам.

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