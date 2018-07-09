В Украине замедлился рост цен - инфляция составила 9,9%

По сравнению с декабрем 2017 года, цены выросли на 4,4%, как и месяцем ранее.

Инфляция в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2017 года - составила 9,9%, замедлившись с 11,7% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в июне к предыдущему месяцу остается нулевым, как и в мае к апрелю.

По сравнению с декабрем 2017 года цены выросли на 4,4%, как и месяцем ранее.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – на 53,8%, содержание домов и придомовых территорий – на 28,7%, автодорожный пассажирский транспорт – 19,8%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на сахар (20,5%), овощи (12,9%), фрукты (0,2%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в июне составила 9% в годовом выражении, 0% - к предыдущему месяцу, 3,5% - с начала года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в мае 2018 года по сравнению с маем 2017 года составила 11,7%, замедлившись с 13,1% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 10%.