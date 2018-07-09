Официальный курс гривни: доллар во вторник подешевеет, евро подорожает

Официальный курс НБУ на 10 июля: 100 USD – 2624.9754 грн; 100 EUR – 3094.5835 грн; 10 RUR – 4.1776 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2624.9754 (9 июля – 2631.5950)

100 EUR – 3094.5835 (9 июля – 3085.2820)

10 RUR – 4.1776 (9 июля – 4.1691)

В понедельник, 9 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,22/26,25 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, с открытия торгов гривня укрепилась к доллару на 8 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,88/30,92 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4178/0,4186 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2498 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 452 сделки на сумму 302,46 млн долл.