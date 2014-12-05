Нацбанк на сегодняшнем аукционе продавал доллары уже по 15,40 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 4 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,4021 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.

«Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона – 3 млн долл. США. Средневзвешенный курс гривни по результатам аукциона – 15,4021 грн за 1 доллар», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, общий объем заявок субъектов рынка составил 13,2 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,40 грн/долл.

Читайте такжеБанк России для спасения рубля продал $1 миллиард за несколько минут Как сообщал УНИАН, Нацбанк на валютном аукционе 4 декабря продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,2951 грн/долл.

Регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов для поиска равновесного курса.

С 28 ноября НБУ принял решение сократить объем продаваемой валюты с 5 млн долл. до 3 млн долл.