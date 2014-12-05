Предпринимателям Украины задолжали почти 15 млрд гривень НДС

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

«Объем задолженности с начала года уменьшился на 100 млн грн и по состоянию на 1 декабря составил 14,8 млрд грн, – сообщили в пресс-службе. – При этом среднемесячный объем заявок на возмещение текущих платежей составляет порядка 4,1 млрд грн. В 2013 году этот показатель составлял 4,9 млрд грн».

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Объем возмещений из государственного бюджета одного из самых коррумпированных и скандальных налогов - налога на добавленную стоимость украинским предприятиям за 11 месяцев текущего года составил 42,1 млрд грн.

Ранее УНИАН сообщал, что объем махинаций с НДС в 2013 году превысил 70 млрд гривень.